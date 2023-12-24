Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler, müsabakada toplam 7 sarı kart çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu. Arda Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King’e sarı kart gösterdi.