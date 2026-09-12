Çin merkezli şirketin, Salcomp ile yapacağı iş birliği kapsamında İstanbul Avcılar’da cep telefonu üretimine başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün özel haberine göre, Türkiye akıllı telefon pazarındaki etkinliğini son yıllarda artıran Honor, büyümesini yerli üretim yatırımıyla desteklemeyi planlıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirket, Salcomp’un Avcılar’daki üretim altyapısından yararlanarak Türkiye’de telefon üretimi gerçekleştirecek.

Honor tarafından daha önce açıklanan verilere göre marka, 2025 yılında Türkiye’deki akıllı telefon satışlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 büyüme sağladı. Tablet kategorisinde de satışlarını iki katına çıkaran şirket, Android tablet pazarında ilk üç marka arasına girdi.

Honor’un Türkiye pazarındaki planları yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı değil. Şirket; telefon, tablet, akıllı saat ve bağlantılı diğer cihazlardan oluşan geniş bir ürün ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Katlanabilir telefonlara ağırlık verecek

Honor’un Türkiye stratejisinde üst segment cihazlar ile katlanabilir telefonların da önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Küresel pazarda katlanabilir telefon kategorisindeki büyümesini sürdüren şirket, bu alandaki ürünlerini Türkiye’de de daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı planlıyor.

Marka, üst segmentte özellikle Magic serisini öne çıkarırken orta segmentte 400 ve X serileriyle pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye’de üretim yapan markaların sayısı artıyor

Türkiye, son yıllarda yabancı teknoloji şirketlerinin üretim yatırımlarında önemli merkezlerden biri haline geldi. Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, TECNO, TCL ve OMIX gibi markalar farklı modellerle Türkiye’de üretim faaliyetleri yürütüyor.

Xiaomi İstanbul Avcılar’da üretim gerçekleştirirken, OPPO AGM Teknoloji ile Tuzla’da üretim yapıyor. vivo’nun üretim faaliyetleri ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürdürülüyor. TECNO ve TCL de çeşitli yerli ortaklıklar ve üretim tesisleri aracılığıyla Türkiye pazarı için cihaz üretiyor.

Teknoloji şirketlerinin Türkiye’ye yönelik üretim yatırımlarında iç pazarın büyüklüğü, çevre ülkelere ihracat imkânı ve yerli üretimi destekleyen uygulamalar etkili oluyor. Şirketlerin üretim yöntemleri ise farklılık gösteriyor. Bazı markalar kendi tesislerini kullanırken bazıları Türkiye’de faaliyet gösteren üretici firmalarla ortak çalışıyor.