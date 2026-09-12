

Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Sercan Çetin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan H.Ç. ise Mudanya Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.





Kardeşi sinir krizi geçirdi

Sercan Çetin’in hayatını kaybettiğini öğrenerek hastaneye gelen kız kardeşi, acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Çetin’in yakınları büyük üzüntü yaşadı.





Belediye personeliydi

Hayatını kaybeden Sercan Çetin’in Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenildi.

Çetin’in cenazesinin, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının hastanede yapacağı incelemenin ardından morga kaldırılması veya Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi konusunda karar verileceği öğrenildi.