Strong Medya tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Aria Propolis Yılın İnovatif Takviye Edici Gıda Markası Ödülü’nü kazandı.

Alanlarında uzman jüri üyelerinin üç aşamalı değerlendirmesi ile belirlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Dünyanın en önemli 5 arı ırkından biri olan Kafkas Arı ırkının Artvin vadilerinde ürettiği propolisi, damla formuna getirerek çocuklara özel ambalaj ile piyasaya süren şirket, Takviye Edici Gıda Kategorisi’nde çocuklara özel içerikle propolis üreten firma olması sebebiyle inovasyon ödülüne layık görüldü.

Ürettikleri ürün hakkında bilgi veren Aria Propolis Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yaşar, “Artvin’in üç bine yakın bitki çeşitliliğine sahip eşsiz vadilerinden elde edilen propolisi ve bu propolisi toplayan Kafkas arı ırkını dünyaya tanıtıyoruz. Çıktığımız bu zorlu yolda gücümüzü kurumsal ilkemiz olan Üretici - Değer - Paylaşım anlayışına uygun olarak Artvin bölgesindeki sözleşmeli arıcılarımızdan ve Aria Propolis damla kullanıcılarından gelen muhteşem yorumlardan alıyoruz. Artvin yöresinde ham propolis tedariğimizi sağlayan arıcılarımıza ve Aria Propolis Damla kullanıcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Verilen bilgiye göre şirket, Kafkas Arısı Propolisi’nin dünyaya tanıtımı için yoğun faaliyetler yürütüyor. Bu alanda çalışmalar yapan Artvin Çoruh Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve ARIA Propolis arasında iş birliği devam ediyor.