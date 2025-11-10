Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., finansal dengesini sürdürmekte zorlanınca konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Yapılan başvuruyu inceleyen mahkeme, şirket için geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı.

Mahkeme kararıyla 5 Kasım 2025 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet süresi tanındı. Ayrıca, konkordato sürecinin başarıyla sonuçlanma olasılığını değerlendirmek amacıyla 3 kişiden oluşan bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi

Kararda, İcra İflas Kanunu’nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dâhil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca “konkordato kapsamında” ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

1942 yılından bu yana faaliyet gösterdi

Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınırken, “Sincap” markasıyla da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösterdi.