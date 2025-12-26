Arkadaşına ait aracın arka koltuğunda otururken Çarşıbaşı ilçesinde bir benzinlikte arkadaşının durarak markete girmesini fırsat bilen sonrasında direksiyona geçerek aracı kaçıran 22 yaşındaki E.Y.’nin açık cezaevinden izinli çıktığı iddia edildi.

Alınan bilgilere göre, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde dün gece bir akaryakıt istasyonunda sürücünün yakıt almak için araçtan indiği sırada E.Y. (22) isimli genç aracın arka koltuğunda otururken bir anda öne geçerek aracı çalıştırıp kaçtı. Çaldığı otomobille Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesine gelen E.Y. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kırmızı ışıkta durarak yeşil ışığın yanmasını bekleyen 61 AHP 145 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay’a (24) arkadan hızla çarptı. E.Y. çarpmanın etkisi ile yaklaşık 30 metre ileriye sürüklenirken, genç kurye olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakalanan E.Y.’nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu, çeşitli suçlardan da sabıkasının bulunduğu öğrenildi. E.Y. tüm bunların yanında dün Trabzon’daki açık cezaevinden izinli olarak çıktığı iddia edildi.

Arka koltuktan sürücü koltuğuna ölüm yolculuğu

Akçaabat ilçesinde çalıntı araçla yaşanan ve bir gencin hayatını kaybettiği kazaya neden olan kamyonetin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, pikapla istasyona gelen sürücü araçtan inerek markete girdi. Bu sırada arka koltukta oturan E.Y. (22), sürücü koltuğuna geçerek aracı çalıştırdı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Marketten çıkan sürücü, aracının yerinde olmadığını fark etti. İstasyona gelen başka bir araca durumu anlatan sürücü o araçla birlikte çalınan pikabın peşine düştü.

"Kamerayı incelediğimizde araçtaki başka bir kişinin arabayı alıp gittiğini gördük"

Akaryakıt istasyonu sahibi Onur Kobya, yaptığı açıklamada "Gece saatlerinde bir araç istasyona yanaştı. Sürücü araçtan inerek markete girdi. Sonrasında bir anda araç çıkış yaptı. Şöför dışarı çıktığında "Arabam yok deyince kameralara baktık. Kamerayı incelediğimizde araçtaki başka bir kişinin arabayı alıp gittiğini gördük. Akaryakıt çalışanları şaka olduğunu düşünmüş çünkü arabayı alan kişi araçtaki arkadaşıydı. Baktık ki durum ciddi polise bilgi verdik. Aracı çalınan sürücü de istasyona gelen başka bir araçla gitti. Bir kaza olmuş çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Altunay’ın cenazesi Akçaabat ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’ne getirildi. Topuzoğlu Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında baba Hasan Altunay taziyeleri kabul etti. Baba Hasan Altunay ve anne Ayşe Altunay’ın 6 çocuğundan biri olan Ramazan Altunay’ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahallede toprağa verildi.