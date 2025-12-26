Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus C.(69) yönetimindeki 16 KPD 07 plakalı kamyonet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Necla S.'ye (59) çarptı.
Ayaklarının üzerinde geçen kamyonet nedeniyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mehmet Sevinç