“2026’DA BİRAZ KIPIRDANMA OLABİLECEĞİ UMUDUNU TAŞIYORUZ”

İMDER Başkanı Sabri Şen, “İçinde bulunduğumuz 2025 yılı iş hayatı açısından ekonomik sıkıntıların olduğu bir yıl olarak geçti. Bizler üreten firmalar daha fazla yorulduk. En önemli sorunumuz enflasyon. 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni revize OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi. Görüldüğü gibi masa başı faiz hamleleri ile yeterli sonuç alınamadı. Bu son revizeye rağmen yine de 2025 yılı 31-32 gibi seviyelerde olacak. Hedeflerdeki sapmanın kabul edilebilir seviyede olmamasının bedelini birlikte ödedik. Artık ekonomide dış ticaret, yani ihracat merkezli bir yola girdik. Ancak global pazarda daralma, Çin etkisi ya da Çin ile rekabet edemeyeceğimiz maliyet rakamları, en büyük sorunumuz ise yüksek enflasyon. 2026’da bu üç konuda somut bir çözüm ilerleme alamazsak çok değişen bir şey olmayacağını düşünmüyorum. Hani yaşadıklarımız yaşayacaklarımızdır gibi bir durum olursa 25 yılı paralelinde bir yıl yaşayacağız denilebilir. Dolayısı ile topyekûn enflasyonla mücadele etmeliyiz. Yine de ülkemizin global ve bölgesel pazarlardan yararlanabilme kabiliyetinden dolayı biraz kıpırdanma olabileceği umudunu taşıyoruz” dedi.

“3 ÖNEMLİ SEKTÖRDE SIKINTILARLA DOLU 2025 YILINI YAŞADIK”

Şen, “Ekonomik görünümü İnegöl ölçeğinde değerlendirecek olursak 3 önemli sektörde sıkıntılarla dolu 2025 yılını yaşadık. Tarım, meyvecilik don etkisi ile ciddi kayıplar yaşadı. Tekstil sektöründe işten çıkarmalar üretimi yurt dışına taşımalar ve mobilyada ise artan maliyetlerimiz nedeni ile rekabet gücünü kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı bedeli ağır zor bir yıl yaşadık. 2026’da dış pazarlarda rekabet edebilecek yollar yöntemler üretemezsek, tekstil gibi mobilya sektörü de ciddi daralma işaretleri verecektir. Burada Ankara’nın dediği gibi başka teknolojik işlere yönelmek çok kolay ve hızlı olmayacaktır. En az 5 ile 10 yıl geçiş için altyapı emek gerekir” diye konuştu.

“KONUT FİYATLARININ YIL İÇİ ORTALAMADA %40 ORANINDA ARTMASINI BEKLİYORUM”

Başkan Şen açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Sektörümüzde işlerin iyileşmesi için insanlarımızın satın alma gücünün artması ve kredi maliyetlerinin düşmesi lazım. Bu ikisinin daha çok 2027 yılında olabileceğini düşünüyorum. Bu tespitimi geçen seneki yazımda da belirtmiştim ve hala beklentimi koruyorum. 2026 yılı inşaat pazarında küçük yapılar için daha fazla sirkülasyon olacaktır. Ekonomik daralmanın yansıması olarak 1+1 ve 2+1 tip dairelerde rağbet artmaktadır. İnegöl de 4 bin sosyal konut yapılması sektöre bir hareketlilik getirirken, biz yereldeki müteahhitler açısından da orta ve uzun vadede pazar daralmasına sebep olacağı düşüncesindeyim. Yeni yılda özellikle yatırımcı ve stok dairelerin son kullanıcıya ulaşması ile birlikte konut fiyatlarının yıl içi ortalamada %40 oranında artmasını bekliyorum. Biraz evvelde yazdığım gibi stok daireler bitiği gibi yeni maliyetlerin inşaat fiyatlarına yansıması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca müteahhitler olarak 2 yıldır maliyetine, enflasyon hesabı ile bakarsanız bazen de zararına işler yaptık. Bu artışlardan etkilenmek istemeyen alıcılar elini çabuk tutmaları kendi menfaatlerine olacaktır. 2026 yılında Bizler İMDER olarak Alanyurt bölgesindeki kentsel dönüşüm modelleme çalışmalarını izliyor olacağız. Bu bölgede 2 noktaya odaklandık. Birinci kat karşılığında oranların sürdürülebilir seviyelerde oluşması ikincisi ise bölgeye İnegöl dışından müteahhit girmemesidir. İnegöl o bölgede bu hizmeti üretebilecek kabiliyete sahiptir. Yeni yılda ülkemiz ve şehrimiz için sağlık mutluluk bereket nasip etmesini Allahtan diliyorum. Allah herkesin çarşısını pazar yapsın” dedi

Kaynak: BÜLTEN