Esenler Belediyesi, sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu'nun toplamda 35 ayetten ilhamla hazırladığı 'The Message: Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisini sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış programına, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Kur'an-ı Kerim'de kainatın yaradılışına işaret eden ayetler, ebru, resim ve talik hat sanatıyla yorumlanarak sanatseverlerle buluştu. Sergide, 33 eser ilk kez görücüye çıktı.

'İnsanlara mesaj vermek istedim'

Sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu, 10 yıldır ebru, minyatür ve hat sanatıyla uğraştığını ve insanlara mesaj vermek için farklı çalışmalar yaptığını söyleyerek sergideki çalışmalarının mesajın arayışıyla ilgili olduğunu ve çok etkilendiği iki ayetin kendisini bu projeyi yapmaya mecbur kıldığını söyledi. Kasapoğlu, 'Kur'an'ın bu mesajları son 200 yıldır kapalı kaldı. İnsanlık Kuran'a, dua kitabı, ilahi bir metin olarak bakmaya başladı. O yüzden Müslümanlar dünyada acziyet yaşıyor. Gençlerimize, Kuran'ın bu dünyaya yönelik yüzünü, evrene, aleme, insana yönelik yüzünü, ebru, minyatür ve hat sanatıyla bir araya getirip 35 parçalık bir koleksiyonla anlattık' dedi.

'İnsanın secdeye kapanası geliyor'

Kasapoğlu konuşmasının devamında, sergideki çalışmalarının 2 buçuk yılda tamamlandığının ve sergisinin yurt dışında da sergilenmesini arzu ettiğini belirterek, 'Buradaki mesaj bizi çok heyecanlandırıyor ve tüylerimizi diken diken ediyor. Öyle ayetler var ki mesela okuduğumda secdeye kapandım. Allah âleme, evrene tecelli edip emir veriyor. İnsanın secdeye kapanası geliyor. Günlerce zihnimizi meşgul eden, rüyalarımıza giren hikayeler var burada. Haliyle bu ayetlerle insanları buluşturmanın derdi ve heyecanı bir araya geldiğinde bu tarif edilemez bir şey' şeklinde konuştu.