Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 özel otomobilin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağı üzerinde Akhisar Mahallesinde Yeniceköy mahallesi istikametine seyir halinde Furkan T. yönetimindeki 16 BGG 663 plakalı otomobile, arkasından seyir halinde Haluk A. (42) yönetimindeki 43 FT 511 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu Haluk A. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan alkol testinde Haluk A.'nın 2. 17 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, cezai işlem uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş