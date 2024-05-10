Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklaşa yürütülen sünede biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Balıkesir’in Savaştepe ve İvrindi ilçelerinde doğa dostu faydalı böceklerle süneye karşı biyolojik mücadelede uygulanıyor.

Hububat danelerinin özsuyunu emerek verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen süne ile biyolojik mücadele kapsamında, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat ekili alanlara yaklaşık 50 bin adet ergin faydalı böcek (Parazitoit ve Trissolcus spp.) salımı gerçekleştirildi. Süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakan faydalı böcekler süne zararlısının çoğalmasını engelliyor.

Balıkesir’de bitki sağlığı uygulama programı kapsamında buğdayın ana zararlısı süne ile mücadelede Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri survey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kontrol çalışmalarına katılan Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, yürütülen mücadele faaliyetlerini yerinde inceleyerek buğday ekili alanlara süne düşmanı doğa dostu faydalı böcek bıraktı.

Hububat üretiminde üreticilerin zarar görmemesi adına il ve ilçe müdürlükleri ile beraber yoğun bir mesai harcandığından bahseden İl Müdürü Erkan Alkan, bitkisel üretim ve gıda sektörü bakımından önem arz eden buğdayda verim ve kaliteye etki eden sünede faydalı böceklerin aktif olarak rol almasının ve biyolojik mücadele yöntemlerinin daha etkin kullanımının önemine değindi. Ayrıca verdiği desteklerden dolayı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Gerçekleşen böcek salımı programına İl Müdürü Erkan Alkan başta olmak üzere, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen, Savaştepe İlçe Müdürü Şerif Köse, teknik personeller ve üreticiler katıldı.