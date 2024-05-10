

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini makineye kaptıran işçi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan işçi, Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Kalender caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir firmada çalışan Ümit G. (40) bir anlık dikkatsizlik sonucunda elini makineye kaptırdı. Kanlar içinde kalan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu