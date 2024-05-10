Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Derince’de yer alan ibadethanelerde belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Derince Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizlik ve bakımları periyodik olarak sağlanıyor. Aşamalı olarak birkaç adımda yapılan çalışmalarda insan sağlına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. Yapılan çalışmada ilk olarak köpüklenen halılar daha sonra özel ekipmanlar ile durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan çalışmalar periyodik olarak devam ediyor.