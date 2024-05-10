Bursa’nın Karacabey ilçesinde ‘Karayolları Trafik Haftası’ nedeniyle 13 öğretme ve 165 öğrenciye ‘Hayatla yarışılmaz’ ve ‘Trafik dedektifleri’ projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Karacabey Şehit Kenan Gülmez Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından, 2024 yılı Karayolları Trafik Haftası kapsamında eğitim, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Karacabey Şehit Kenan Gülmez Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Karacabey’de Borsa İstanbul İ.M.K.B. Lisesi Ana Okulu ve Belediye Ana okulunda 4 oturum halinde, ‘Hayatla yarışılmaz’ ve ‘Trafik dedektifleri’ projesi kapsamında, eğitim semineri gerçekleştirdi.

Görevli polisler Ahmet Mutlu ve Levent Çağlak tarafından toplamda 165 öğrenci ve 13 öğretmenin katıldığı eğitimde katılımcılara trafik dedektifleri projesi kapsamında eğitim semineri verildi. Trafik ekipleri, öğrencilerin trafik haftası kutlamaları kapsamında, bilgilendirme faaliyetleri yaparak el broşürleri dağıttı. Ekipler eğitim sırasında öğrencilere trafik kuralları, okul servislerinde emniyet kemeri kullanımı ve kara yollarında karşıdan karşıya geçme, trafik ışıkları anlamı gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Öte yandan Karayolları Trafik Haftası kapsamında; Ticari yolcu taşımacılığı yapılan dolmuş, taksi ve benzeri, araçlardaki sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılarak emniyet kemerinin önemini anlatan el broşürleri dağıtıldı. Sürücülere ve yolculara, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılıp, emniyet kemerlerinin bizzat takılması sağlanarak yolculuk boyunca takılı kalması yönünde bilgilendirme çalışmalarına devam edildi.

Trafik bilgilendirme faaliyetleri yıl boyunca devam edileceği öğrenildi.