Bursa’nın Karacabey ilçesinde servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karacabey’in kırsal mahallelerinden Yenisarıbey yakınlarında meydana geldi. Karacabey-Manyas karayolunda ilerleyen A.U.’nun (57) kullandığı 16 BIA 958 plakalı servis aracı tali yoldan çıkan D.G.’nin (33) kullandığı 10 AKJ 26 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede servis aracında bulunan 6 yolcudan 3’ünün yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanelere sevk edilen yaralılar Hüseyin K. (56), Rüveyda Ö. (59) ve Kadriye D.’nin (56) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vatandaşlar sıklıkla can kaybının ve yaralanmaların çok olduğu kazaların yaşandığı bölgede yetkililerin bir an önce tedbirler alarak çözüm bulmalarını istedi.