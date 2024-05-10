Ayvalık’ın 200 yıllık zeytinyağı fabrikasının, kapsamlı bir restorasyonla yeniden canlandırılarak Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi olarak açılışını yapmak üzere Ayvalık’a gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret etti.

Rahmi Koç’u Ayvalık’ta ve tarihi belediye binasında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Kentimize gösterdiğiniz özveri ve gayret Türkiye’de ve Ayvalık’ta herkese örnek oldu. Kent kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki çalışmalarıyla ilçemizin gelişimine sayısız katkı sağlayan; kentimize kazandırdığı değerli eserler için Ayvalık halkı olarak Sayın Rahmi Koç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı M. Rahmi Koç ise Başkan Mesut Ergin’i ikinci kez başkanlığa seçilmesi nedeniyle kutladı ve başarılar diledi. Müzenin restorasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in büyük destek ve katkıları olduğunu dile getiren Rahmi Koç, Başkan Ergin’e ayrıca teşekkür etti.