Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, halı fabrikası sahibi ve tanınmış iş insanı Nurhan Ör'ün (55) 3 gün önce kaybolmasıyla başlayan olay, şoke edici bir cinayetin perdesini aralıyor. Ör'ün kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında, içinde kan izleri bulunan otomobili boş bir arazide bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, şüphelileri gözaltına aldı.

Cesedinin bulunamaması ve yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, Nurhan Ör'ün çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Zanlı, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, Ör'ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için 5 kişiyle anlaştığını belirtti. Şüpheli ifadesinde, anlaştığı kişilerin cesedi Kartepe'deki ormana götürdüğünü ifade etti.

Polis ekipleri, şüphelilerle birlikte cesedi bulmak için bölgede geniş çaplı bir arama gerçekleştiriliyor. Nurhan Ör'ün cansız bedenine ulaşılamaması, polisi cesedin asitle eritilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaya sevk ediyor.

Emniyet birimleri, şüphelilerin sorgularını sürdürüyor.