Ekşili köfte çorbası yapmak için gereken malzemeler:

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 adet soğan

250 gram kıyma Tuz ½ limon ve Az tereyağ

Karabiber

1 adet yumurta sarısı

1 s.b yoğurt

½ çay bardağı süt

6 y.k un

Yapılışı

Öncelikle kıymanın içine 1 adet soğan rendelenir. Sonra Karabiber ve tuz atıp yoğurup ve küçük top haline getirilir. Ardından Patatesler ve havuçlar küçük küp küp bir şekilde kesilir. Daha sonra tencerede havuçları tereyağı ve az sıvı yağ ile güzelce soteleyip 1,5 lt kadar su ilave edip kaynatılır. Sırasıyla top köfteleri bir süre (5dk) sonra patatesleri kaynatıyoruz. Sonra çorbanın terbiyesi için ayrı bir kapta yoğurt ve yumurta sarısı, süt ve un çırpılır. Ardından içine çorbanın suyundan ilave edip ve yarım limon sıkılır. Bir adet et bulyon ile tuz ve karabiber ekleyip yavaş yavaş çorbanın suyuna eklenir. 6 dk daha pişirip çorbanın altı kapatılır.