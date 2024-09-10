Çevre ekonomisi, kalkınma ve büyüme ile yerel yönetimler maliyesi alanlarında akademik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın tensipleriyle danışman olarak görev yapacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Danışmanı olarak atandı. 1999 yılından bu yana Balıkesir Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Yalçın; çevre ekonomisi, kalkınma ve büyüme ile yerel yönetimler maliyesi alanlarında akademik çalışmalarına devam ediyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra; Balıkesir’in gelişmesi ve kalkınması adına çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yalçın, kooperatifçilik ve kırsal kalkınma alanlarına ağırlık veriyor. Yalçın’ın “Çevre Kirliliği ve Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Büyüme Paradigması: Yeşil Büyüme” ve “21. Yüzyılda Kalkınma” isimli kitapları bulunuyor.