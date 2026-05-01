Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek futbol müsabakaları için alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bilecik'te 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak Osmanelispor - Osmaneli Gençlerbirliğispor 1. Amatör Lig Final Müsabakası ile 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Söğütspor - Akran Gemlik Spor Kulübü Bölgesel Amatör Lig karşılaşmaları öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde görev yapan personeller ile bir araya gelerek müsabakalarda güvenliğin en üst seviyede sağlanmasına yönelik planlamaları değerlendirdi. Toplantıda, taraftar güvenliği, saha içi ve çevresinde alınacak önlemler ile olası risk durumlarına karşı yapılacak müdahale planları ele alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, yapılan değerlendirmeler sonucunda müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.