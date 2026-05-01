Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bilecik Huzurevi'nde yeşil alanlar yeniden hayat buluyor.

Bilecik Huzurevi'nde yürütülen bağ ve bahçe çalışmaları kapsamında yeşil alanlar yeniden canlandırılıyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde havalandırılan toprakla birlikte fidelerin dikimine başlanırken, çevre düzenleme faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca kümes içi toprak düzenleme işlemleri gerçekleştirilirken, D Blok önünde bulunan bahçede kazım işlemleri de tamamlandı. Huzurevi sakinlerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların planlı şekilde devam ettiği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yapılan çalışmalarla huzurevi çevresinin daha yaşanabilir hale getirildiğini belirterek; 'Huzurevimizde kalan büyüklerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çevre düzenleme ve yeşil alan çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz' dedi.