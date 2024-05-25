Yalova Armutlu Belediyesi, modern sahil düzenleme projesi için çalışmalara başladığını duyurdu.

İstanbul’a yakın turistlik bölgelerden olan ve termal suyu, denizi ve doğası ile her kesimin beğenisini kazanan Yalova Armutlu’da; sahil düzenleme projesi için Armutlu Belediyesi proje çalışmalarını başlattı.

"Daha güzel yaşanabilir Armutlu için çalışacağız"

Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Armutlu için çalışmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse yaşanabilir ve ulaşımı kolay denizi, sahili, kaplıca termal suları ile daha cazibe merkezi haline gelen bir Armutlu için mücadelemiz devam edecek” dedi.

"Sahil boyunca eşsiz manzarada yürüme ve bisiklet yolu"

Sahil düzenleme projesi hakkında bilgi veren Armutlu Belediye Başkan Yardımcısı Levent Öztürk ise “Armutlu sahili boyunca vatandaşlarımız bisikletlerine binerek Armutlu’nun eşsiz güzelliklere sahip denizini izleyerek kıyı boyu yolculuk yapacaklar ve aynı zamanda yürüme yolunun da olduğu modern projemizde araç park yerleri de bulunacaktır, projesine başlanacak bu kısım 1. etap olup sahilin tamamını toplamda 3 etap halinde düzenleyeceğiz ” ifadelerinde bulundu.