Türkiye İş Bankası'nın DijiKolay platformuna üye olan işletmeler, ilk kez kullanacak olmaları halinde Kolay İK 'Personel Yönetimi' uygulamasından bir yıl boyunca 50 çalışana kadar ücretsiz yararlanabilecek. Özlük bilgileri, izin, harcama, puantaj, PDKS, mesai takibi, zimmet, avans ve eğitim gibi süreçleri içeren uygulama, bu operasyonlardaki iş yükünü yüzde 76'ya kadar azaltırken hata payını ve zaman kaybını da en düşük seviyeye çekiyor.

Şirketlerin insan kaynakları süreçleri önemli bir zaman ve iş gücü yükü oluşturuyor. Bu süreçlerin dijitalleşmesi ise hem işletmelerin hem de çalışanların verimliliğine katkı sağlıyor. Kolay İK ve İş Bankası bu anlayışla işletmelerin İK süreçlerini dijitalleştirmeyi kolaylaştıracak bir iş birliğini hayata geçirdi. Kolay İK'nın 'Personel Yönetimi' uygulamasını ilk kez kullanacak olan DijiKolay üyesi şirketlere, uygulama bir yıl boyunca İş Bankası tarafından hediye edilecek; şirketler 50 çalışana kadar hiçbir ücret ödemeyecek. Çalışan sayısı daha yüksek olan işletmeler ise 50 çalışandan sonrası için ödeme yaparak kampanyadan yararlanabilecek.

'KOBİ'ler için dijitalleşmeyi erişilebilir hale getiriyoruz'

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, iş dünyasında rekabetin giderek hızlandığına dikkat çekerek, KOBİ'ler için pratik, hızlı ve maliyet avantajı sağlayan çözümlerin bir zorunluluk olduğunu belirtti. KOBİ'lerin işlerini büyütürken operasyonel yüklerini azaltmaları ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Sezgin Yılmaz, DijiKolay platformunu KOBİ'lerin farklı alanlardaki iş süreçlerini kolayca dijitalleştirebilecekleri bütüncül bir çözüm merkezi olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Kolay İK ile DijiKolay üzerinden hayata geçirdikleri uygulamanın, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini kolaylaştıracak bir adım olduğunu belirten Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Küçük ve orta ölçekli işletmelerde insan kaynakları süreçleri, doğru araç ve yöntemlerle daha verimli hale getirilebilecek operasyonel alanlardan biri. Bu doğrultuda dijital insan kaynakları çözümleri, süreçleri optimize ederek işletmelerin verimlilik ve maliyet avantajı elde etmesine yardımcı oluyor. Kolay İK ile hayata geçirdiğimiz bu uygulama, KOBİ'lerdeki insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesi ve verimliliğin artırılması için önemli bir adım. Çalışmalarımızla KOBİ'lerin büyüme yolculuklarına eşlik etmeye devam edeceğiz.'

'Organizasyonlara hız ve şeffaflık kazandırıyoruz'

Şirketlerin İK tarafında yaşadıkları zorlukların başında manuel verilerin oluşturduğu hata payı ve operasyonel iş yükünün getirdiği zaman kaybının geldiğini söyleyen Kolay İK CEO'su Çağlar Yalı, 'Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana temel amacımız; şirketlerin işe alımdan bordroya, izin yönetiminden performans değerlendirmeye kadar tüm İK süreçlerini tek bir merkezden, uçtan uca yönetmelerini sağlamak. Özellikle elektronik tablolar üzerinden yürütülen geleneksel yöntemlerin oluşturduğu hantal yapıyı ortadan kaldırarak, organizasyonlara hız ve şeffaflık kazandırıyoruz. Özlük bilgileri, izin, harcama, puantaj, PDKS, mesai takibi, zimmet, avans ve eğitim gibi birçok sürecin tek bir yerden yönetilmesini sağlayan Personel Yönetimi uygulamamız da bu alandaki iş yükünü yüzde 76'ya kadar azaltarak, ekiplerin zamanını ve enerjisini kurum kültürü gibi daha stratejik alanlara kaydırmasına olanak tanıyor' açıklamasında bulundu.

Yalı, iş birliğini ise şöyle değerlendirdi: 'Bu iş birliği, sunduğumuz teknolojik gücü ve verimlilik avantajını çok daha geniş bir kitleyle buluşturmamıza katkı sunacak. Böylece daha fazla işletme, dijitalleşmeyi bir 'proje' olmaktan çıkarıp günlük işleyişinin ve şirket kültürünün sürdürülebilir bir parçası haline getirebilecek. Ülkemizdeki işletmelerin rekabet gücünü artırmaya ve çalışan-işveren arasındaki güven ilişkisini hatasız, şeffaf veri akışıyla güçlendirmeye olanak tanıyan uygulamamızı işletmelere hediye eden Türkiye İş Bankası'na teşekkür ediyoruz.'