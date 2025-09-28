Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, Emrah Uluçay, Mert Şahin
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş(Dk 84 İbrahim Sürgülü) Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun(Dk 77 Ozan Dursun) Enes Yılmaz
Muğlaspor : İsmet Yumakoğulları, Y. Eycan Kaya, Umut Mert Toy, Semih Karadeniz, Serhat Enes Çalışan, Abdurrahman Canlı, Yiğit Ali Bayrak( Dk 86 Kemal Kızılateş) Fatih Somuncu(Dk 80 Cebrail İrtürk) Muhammet Enes Gök(Dk 72 Sedat Şahintürk) Cengiz Ötkün( Dk 86 Sırat Yeşilördek) Yasin Abdioğlu
Sarı kartlar: Hüseyin Afkan(İnegölspor) Yiğit Ali Bayrak, Fatih Somuncu,İsmet Yumakoğulları (Muğlaspor)
Kırmızı kart:
Goller: Yiğit Ali Bayrak, Cebrail Kızılateş(Muğlaspor)
Maçtan önemli dakikalar
63'ncü dakikada kaptırılan topla buluşan Muğlaspor oyuncusu Yiğit Ali'nin vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
64'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Taner'in boş kaleye vuruşu auta gitti.
90+4 Muğlaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Cebrail'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-2