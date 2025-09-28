

Osmangazi Belediyesi, ilçenin 136 mahallesine daha güzel hizmet yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi'de yolların kalitesini artırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Elmasbahçeler Mahallesi 3. Orta Sokakta asfalt kaplama imalatı çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla birlikte 160 ton asfalt dökülerek yollar daha konforlu hale getirildi.



Yapılan asfaltlama çalışmasıyla yolları daha kullanışlı hale gelen Elmasbahçeler Mahallesi sakinleri Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.