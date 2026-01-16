İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde farklı suçlardan aranan 4 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Arnavutköy genelinde yaptıkları saha uygulamaları ve istihbarat çalışmalarıyla aranan şahıslara göz açtırmıyor. Yapılan son operasyonda farklı suçlardan aranan 4 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında S.C. isimli kişinin, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 şahsın da çeşitli suçlardan aranmasının olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.