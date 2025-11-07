İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde iki kişi, ATV ile trafiğe açık yolda akrobasi hareketleri yaptı. Ön kaldırarak ilerleyen sürücü ve arkasındaki yolcu, hem kendi hayatlarını hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi cadde üzerinde seyir halindeyken ATV aracıyla tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Sürücü, aracın önünü kaldırarak uzun süre tek teker üzerinde ilerledi.

Çevredeki vatandaşlar, trafiğe açık alanda yapılan bu tehlikeli gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Görüntülerde, ATV üzerindeki iki kişinin kontrolsüz şekilde manevra yaptığı ve cadde üzerinde diğer araçların da ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek kimlik tespiti ve cezai işlem başlatılması için çalışma başlattı.