Nilüfer Belediyesi tarafından hayırsever ailenin destekleriyle hayata geçirdiği kreş ve gündüz bakımevi törenle açıldı. 112 öğrenci kapasiteli modern tesis, Bursa’da bir ilke imza atarak vardiyalı çalışan ebeveynler için ’Gece Kreşi’ hizmeti de verecek.

Çağdaş eğitim anlayışı ve modern altyapısıyla 7 sınıflık 112 öğrenciye eğitim verecek kreş ve gündüz bakım evi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin önceliklerinin kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayarak, onların başarısı ve geleceği için çalıştıklarını ifade etti. Kreş yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir şunları söyledi;

"Açtığımız her kreş, kadınların özgürce çalışma hayatına katılabilmesinin bir anahtarıdır ve aynı zamanda, çocuklarımızın güvenle büyüyüp nitelikli eğitim alabilecekleri bir ortamdır. Bu vizyonla 5 yılda 20 kreş hedefiyle yola çıktık. Açılışını yaptığımız Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi ile birlikte, ilçemizdeki kreş sayımız 4’e yükseldi."

Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş yıllarda açtığı Çamlıca, Burak Berk ve Ferhat Bakgör kreş ve gündüz bakımevlerinde toplamda 316 çocuğa eğitim verildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, yeni kreşle birlikte toplam kapasitenin 428 öğrenciye ulaşacağını açıkladı. Ayrıca, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 8 Kadın ve Çocuk Akademisi’nde de 3-6 yaş grubuna yönelik; sabah ve öğle gruplarıyla toplamda 281 çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim ve oyun grubu hizmeti sunulduğunu belirtti.

Başkan Şadi Özdemir, kreşlerde İngilizce, müzik, spor, dans, görsel sanatlar gibi alanlarda çağdaş ve çok yönlü bir eğitim verileceğini, çocukların fiziksel ve psikolojik yönden bütüncül gelişimlerini desteklemek için önde gelen eğitim kurumlarıyla iş birlikleri yapıldığını, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile gerçekleştirilen ortak hizmet projesiyle bu anlayışın güçlendirildiğini söyledi.

Bursa’da bir ilk olarak vardiyalı çalışan ebeveynlere yönelik bu kreşte 19.00 ile 07.00 saatleri arasında ’Gece Kreşi’ hizmeti sunulacağını da duyuran Başkan Şadi Özdemir, "Bu uygulamayla gece çalışan anneler ve babalar, çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir eğitim ortamına kavuşacaklar. Türkiye’de sayılı örneklerden biri olacak bu hizmet, kadın emeğine ve çocuklara verdiğimiz değerin en somut göstergesidir" dedi.

Balkan ve Dumlupınar mahallelerinde yapımı devam eden kreşleri de gelecek eğitim-öğretim yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer’in her mahallesinde, her sokağında, çocuklarımızın güvenle eğitim alacağı bir yuva bulsun istiyoruz. Nilüfer’i çocukların gülüşleriyle büyüyen bir şehir haline getirmeye kararlıyız. Bu hedefe, hayırseverlerimizin desteğiyle ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, çocuklara, annelere ve geleceğe umut olacak yatırımların mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. CHP’li belediyeler olarak Türkiye genelinde 777’nci kreşlerini açtıklarını belirten Zeybek, hedeflerinin bu dönem sonuna kadar bin kreşe ulaşmak olduğunu söyledi. CHP’li belediyelerin öğrenci yurdu, kent lokantası gibi projelerinden de bahseden Zeybek, "Bizim temel gayemiz, bu ekonomik dar boğazda vatandaşımıza derman olmak. Çocukları mutlu, kadınları güvende, büyükleri sağlıklı, gençleri kaygısız bir Türkiye hayalimiz var" diye konuştu. Zeybek, konuşmasında "Gece Kreşi" projesi için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ayrıca kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da, sosyal belediyeciliğin en önemli halkasının eğitim kurumları, gündüz bakımevleri ve huzurevleri olduğunu söyledi. Bu projelerin hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Saldız, "Bursa Büyükşehir Belediye olarak 32 Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde 250 eğitimci ile 3 bin 500 öğrenciye anaokulu ve kreş eğitimi veriyoruz. Ayrıca 10 bin yakın yükseköğrenim öğrencimize aylık 18 bin, 2 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 10 bin TL eğitim bursu veriyoruz" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, eğitimin temelinin bu tarz kurumlarda başladığını ifade ederek, "Ailelerin en büyük derdi çocuklarını geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Çocukların ışığını ortaya çıkarmak, onlara hayata eşit noktada başlama imkanı sunmak Cumhuriyet’in en büyük hedefidir. Bunların çoğalması en büyük arzumuzdur" dedi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını başarıyla sürdüren belediye başkanlarına teşekkür eden CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, "İktidarımızda daha güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal da kreşin mahallelerine kazandırılmasına emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek’e teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar, kreş ve gündüz bakımevini gezerek eğitim alanları hakkında bilgi aldı.