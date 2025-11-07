Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tekel büfeyi basan bir grup, demir sopalarla saldırdıkları büfe işletmecisini yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi’ndeki bir tekel büfede meydana geldi. İddiaya göre, dükkan binası sahibinin, tekel büfeyi işleten B.U.G.’nin iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü.

Dükkan sahibi ve yakınlarının bulunduğu bir grup şahıs, tekel büfeye gelerek B.U.G.’ye demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.