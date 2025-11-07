Geçtiğimiz haftayı BAY geçerek dinlenen Sultan Su İnegölspor, geride kalan 11 hafta sonunda oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Grubunda averajla 8. sırada yer alan Bordo Beyazlılar, 10 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde ise 13 gol gördü.

Bu sezon deplasman maçlarında oldukça başarılı bir sezon geçiren temsilcimiz, rakip sahada oynadığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son 4 deplasman maçında ise yenilmedi.

İnegölspor bu hafta karşılaşacağı Tokat Erbaa maçını kazanması durumunda ise deplasman galibiyet sayısını 3'e çıkaracağı gibi kendisini de Play-Off hattına atacak. Bu açıdan oynayacağı lig maçı oldukça önemli olacak.

ERBAASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun dikkat çeken ekiplerinden biri olan Tokat temsilcisi Erbaaspor, ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 11 maçta rakip ağlara 23 gol bırakan ekip, kalesinde ise 16 gol gördü. Grubun en golcü takımı olan Erbaaspor, maç başına 2,09 gol ortalaması yakalarken, kalesinde ise maç başı 1,45 gol yedi. Tokat ekibi bu sezon kendi sahasında ise 5 maça çıktı. Bu maçların 3'ünü kazanan 2'sini kaybeden ekip, attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 9 gol gördü.

Takımın en etkili silahları ise bu sezon 9 golle takımını sırtlayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Oktay Balcı ile 4'er gol katkısı veren 34 yaşında ki deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Sıddık İstemi ile 33 yaşında ki orta saha oyuncusu Oğuzhan Aynaoğlu.

ERBAASPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor arasındaki karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Erbaa İlçe stadyumunda oynanacak. Maç Sıfırtv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.