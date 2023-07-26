Arnavutköy’de fabrika inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması ve yangın anları dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Gülce Sokak’ta bulunan 6 katlı fabrika inşaatının en üst katında işçiler çalışma yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede üst katta bulunan inşaat malzemeleri ve çalışma iskeleleri alev aldı. Fabrika inşaatının çatısından yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Ekiplerin çalışması ve yangın anları dron ile havadan görüntülendi.