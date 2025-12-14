Arnavutköy’de bulunan Bolluca Mavi Göl’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu. Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi. Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi. İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.