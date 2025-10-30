Olay, Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nin Karlıbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücü, trafik ışıklarında kırmızı yanmasına rağmen durmayarak geçti. Hemen arkasından gelen başka bir araç sürücüsü de aynı şekilde kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Bu sırada, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli iki çocuk, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin çarpmasına saniyeler kala durmayı başaran çocuklar, büyük bir tehlike atlattı.

Kazaya ramak kala yaşanan olay, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği, çocukların panikle geriye çekildiği ve ölümle burun buruna geldikleri anlar net bir şekilde görüldü.