Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.30’da Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçe sınırındaki Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattı Bosna Çukurçeşme Durağı’nda meydana geldi. Sokaktan geri manevra yaparak çıkmak isteyen kamyon, tramvay hattının korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolundaki demir korkuluklardan kıvılcım ve dumanlar çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hasar gören korkulukları onarırken, seferlerde herhangi bir aksaklığın olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Buradaki bütün korkuluklar bir anda alev aldı ve çok büyük bir duman çıktı"

Yaşanan kazaya tanık olan Hüseyin Bayrak, "Kamyon galiba hangi araç bilmiyorum, sokak içine dönerken korkuluk demirlerinin yerinden kopmasına sebep oldu. O korkuluk demiri aşağıdaki tramvay hattından çok büyük bir elektrik aldı. Buradaki bütün korkuluklar bir anda alev aldı ve çok büyük bir duman çıktı. Göz gözü görmez de oldu, ciddi bir korku oluştu. Herkes sağa sola kaçtı ama arkadaşlar daha sonra demiri kendi imkanlarıyla yukarı doğru kaldırdılar. Ondan sonra sakinleşti" dedi.