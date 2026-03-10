Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri araçla uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler aracı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen araçtaki şüpheliler Mehmet A. İle Ferhat K.'yı yakaladılar. Araçta yapılan aramada gizli bölmede yaklaşık 100 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ