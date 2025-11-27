İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca İlkokulu önünde, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu velileri çileden çıkardı. Hatalı park eden araçlar ve sokağı sık sık kullanan hafriyat kamyonları, hem trafiği durma noktasına getiriyor hem de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi’nde bulunan Bolluca İlkokulu’nun giriş ve çıkış saatlerinde binin üzerinde öğrenci ve velileri, okul yolunu kullanıyor. Oluşan yoğunluğa araç geçişleri eklenince öğrenciler için okul yolu tehlikeli bir hal alıyor. Okul çevresinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle veliler, imza toplayarak yetkililerden çözüm talep etti. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk sırasında araçların gelişigüzel park ettiği, çocukların yol ortasında kaldığı ve yayaların geçmekte zorlandığı anlar kameraya yansıdı.

"Yetkililerden yardım istiyoruz"

Okul velilerinden Meryem Baş, yaşanan duruma tepki göstererek, "Daha önce de bu tarz problemler yaşadık, iki çocuğa araç çarptı. Geçen gün de bir kamyoncu geçerken tartışma yaşandı, Allah’tan büyümeden çözüldü. Yetkililerden yardım istiyoruz. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde çok yoğunluk oluyor, yolu göremiyoruz, çocuklar da yola doluşuyor. Uzak mahallelerden gelen veliler de araçla geldiği için burası içinden çıkılmaz hale geliyor. Çıkış saati adeta facia gibi oluyor. Küçük yaşta, birinci sınıf öğrencileri dinlemiyor, bebek arabasıyla gelen veliler de var. İnşallah bir sonuca varırız. Başvurular yapıldı, en azından sabah giriş ve çıkış saatlerinde bir güvenlik önlemi alınırsa bizim için yeterli olur" konuştu.

Veliler, okul önlerinde zabıta ya da trafik polisinin görevlendirilmesini ve hafriyat kamyonlarının okul saatlerinde bu güzergâhı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.