Tekirdağ'da son bir ayda terör, narkotik, kaçakçılık ve göçle mücadele kapsamında yüzlerce operasyon gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 226 bin kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 101 milyon TL'lik vergi kaybının da önüne geçildi.

Vali Recep Soytürk, ocak ayı asayiş bilançosunu açıkladı. Kentte kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belerten Vali Soytürk, son bir ayda yapılan uygulamalarda 226 bin kişinin kimlik sorgusunun yapıldığını ifade etti. Terörle mücadele kapsamında 7 operasyon düzenlendiğini aktaran Soytürk, yakalanan 15 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 51 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, bu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün tutuklandığını kaydetti. Narkotik suçlarla mücadelede ise 761 operasyon yapıldığını dile getiren Soytürk, 883 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 86'sının cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 bin 120 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 5 bin 481 adet uyuşturucu hap, 2 bin 531 gram esrar ve 65 bin 796 adet sentetik ecza ele geçirildiğini belirten Soytürk, kaçakçılıkla mücadelede ise 39 milyon makaron, 37 bin 734 paket kaçak sigara, 4 bin 739 litre kaçak içki ve 273 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiğini bildirdi. Bu operasyonlar sayesinde 101 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği ifade edildi.

Yasadışı göçle mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendiğini söyleyen Vali Soytürk, 8 organizatör ile 114 düzensiz göçmenin yakalandığını, 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini aktardı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bin 948 kişinin sorgulandığı, 366 gemi ve teknenin denetlendiği bildirildi.