Olay, 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre aracının içinde oturan Samet Y. isimli bir vatandaş, daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet yaşadığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda Samet Y. omuzundan yaralanarak hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kimliğini belirlediği silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Samet Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA