Karacabey’e bağlı Tophisar-Sultaniye Mahallesi karayolunda meydana gelen kazada, iddialara göre Ertuğrul H. (47) yönetimindeki 34 plakalı araç, sürücünün aniden direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve yol kenarındaki bir direğe çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Ertuğrul H., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile tahkikat devam ediyor.