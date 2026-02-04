Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Söz Sizde Çözüm Bizde” halk buluşmalarının altıncısı gerçekleştirildi. Randevu şartı olmadan düzenlenen programa Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili müdürlüklerin temsilcileri katıldı.

Belediye yönetimi ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve katılımcı yönetim anlayışını pekiştirmeyi amaçlayan buluşma, sabahın erken saatlerinde Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde başladı. Ataşehirli yurttaşlar, herhangi bir randevu almadan Başkan Onursal Adıgüzel ile birebir görüşerek taleplerini ve sorunlarını doğrudan aktarma imkânı buldu.

Toplantı sırasında dile getirilen konular, anında ilgili belediye birimlerine iletilerek değerlendirmeye alındı. Buluşmada Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ile Destek Hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda birimin yetkilileri hazır bulundu. Birim temsilcileri, vatandaşlardan gelen başvuruları tek tek dinleyerek çözüm süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Halk buluşmalarının önemine dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 'Vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini doğrudan dinlemek, çözüm üretme sürecimizi daha hızlı ve sağlıklı hale getiriyor. Ataşehir'i ortak akılla yönetmek, her görüşü önemsemek bizim temel anlayışımız. Bu buluşmalarla ilçemizi birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz' dedi.

Vatandaşlardan tam not aldı

Halk buluşmalarından memnun kalan vatandaşlar, hem belediye birim yöneticilerine hem de Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e teşekkürlerini sundu. Ataşehir Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği halk buluşmalarıyla vatandaşların yönetime doğrudan katılımı güçlendirilirken, sorunların hızlı, şeffaf ve ortak akılla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.