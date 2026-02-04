İnegöl Bağımsız Meclis Üyesi Av. Gözde Çelik, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kuşaklar arası bağları pekiştiren ve manevi atmosferi günlük hayata taşıyan özel bir dönem olduğunu vurgulayarak, geçmişte şehirlerde büyük ilgi gören Ramazan şenliklerinin İnegöl’de yeniden düzenlenmesini önerdi.

Çelik, konuşmasında İstanbul’daki Eyüp Sultan ve Feshane örneklerinden yola çıkarak, Ramazan şenliklerinin eğlenceden ziyade kültür, gelenek ve maneviyatı görünür kıldığını belirtti. Karagöz-Hacivat gösterileri, meddah anlatıları, tasavvuf musikisi dinletileri ve çocuklara yönelik değer eğitimi içeriklerinin bu şenliklerin önemli unsurları olduğunu aktardı.

“Ramazan şenlikleri ibadetin alternatifi değil, Ramazan bilincinin toplumsal zeminde pekiştirilmesinin aracıdır” diyen Çelik, özellikle çocuklar ve gençler için şenliklerin büyük bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Şenliklerin ölçüsüz eğlenceden uzak, dini hassasiyetleri gözeten ve toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, önerileri arasında Ramazan Sokağı’nın yeniden hayata geçirilmesi, İnegöl meydanlarının Ramazan’a özel ışıklandırılması ve Ramazan’ın ilk gününün Osmanlı geleneği olan fener alayıyla karşılanması yer aldı.

Konuşmasını Ramazan ayı için iyi dileklerini sunarak tamamlayan Çelik, bu geleneğin şehrin kültürel ve manevi dokusuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.