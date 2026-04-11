Uzay aracı, ABD Doğu Saati ile Cuma günü saat 20.07 civarında (Türkiye saatiyle Cumartesi 03.07) San Diego açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Astronotların Ay'ın çevresini dolaştığı görev dokuz gün bir saat 32 dakika sürdü.

İniş planlandığı gibi, bir sorun olmadan gerçekleşti ve astronotların durumlarının çok iyi olduğu bildirildi.

NASA inişi "tam anlamıyla örnek bir iniş" olarak niteledi.

Okyanusa inişiyle birlikte, uzay aracını su üstünde dengede tutacak beş hava yastığı açıldı. Kapsülün kapısı açılmadan önce iyice soğuması beklendi.

Tarihi Artemis II görevinin en riskli evrelerinden biri Dünya'ya iniş kısmıydı.

Artemis II pilotu Victor Glover, uzaydan basına yaptığı açıklamada, "Bu göreve atandığımız 3 Nisan 2023'ten beri aslında Dünya'ya yeniden dönüş üzerine düşünüyorum" demişti.

Yaşadıklarını henüz tam olarak sindiremediğini söyleyen Glover, "Atmosferden bir ateş topunun içinde geçmek de başlı başına çok etkileyici" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR

Uzaydaki son tam günlerinde mürettebat, Dünya'ya dönüş için hazırlık yapıyor. Dünya atmosferine dönüş ve denize iniş prosedürlerini gözden geçirmenin yanı sıra, Dünya'nın yerçekimine dönüşte yaşanabilecek baş dönmesini azaltmaya yardımcı olan basınç giysilerini denediler.

İNİŞ NASIL PLANLANDI?

Orion'un mürettebat modülü ile servis modülü, kapsül Dünya'nın üst atmosferine ulaşmadan yaklaşık 20 dakika önce ayrıldı Kapsül, ısı kalkanının aşırı sıcaklıklara karşı en büyük yükü alacağı şekilde konumlandı ve içindeki astronotları korudu.

Gerekirse, atmosfere girişten yaklaşık 16 buçuk dakika önce son bir yörünge düzeltme manevrası yapılması planlandı.

Uzay aracının atmosfere çok hassas bir açıyla girmesi gerekiyordu. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi Hipersonik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Chris James, hata payının çok küçük olduğunu söylüyor; bunun artı ya da eksi bir derece olabileceğini dile getirdi.

James, "Giriş arayüzüne ulaştıklarında, koşulların tam olarak beklendiği gibi olduğundan emin olmak isterler" dedi.

Giriş arayüzü, bir uzay aracının uzaydan bir gezegenin üst atmosferine geçtiği noktayı ifade ediyor.

"Yanlış açıyla girerlerse araç atmosferde yanar. Çok yüksekten girip biraz kaldırma kuvveti oluşursa atmosferden sekebilirler. Bu yüzden tam isabet olması gerekiyor."