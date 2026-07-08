İşverenleri yakından ilgilendiren açıklamada, sigortasız işçi çalıştırmanın hem çalışanların sosyal güvenlik haklarını zedelediği hem de işverenler açısından yüksek maliyetler doğurduğu vurgulandı. SGK, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde işverenlere en az 40 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanabileceğini belirterek, tüm işverenleri yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların sigortasız çalıştırılması konusunda önemli bir uyarıda bulundu. SGK yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir çalışanın 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda işverenlere en az 40 bin lira para cezası uygulanacak.

Kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştıran SGK, özellikle kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörler ile yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak çalıştığı iş kollarında bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi.

Yapılan açıklamada, işverenlerin sigorta yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde karşı karşıya kalacakları yaptırımların caydırıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Sigortasız çalışmanın sadece işverenler için değil, aynı zamanda çalışanlar için de birçok olumsuz sonuç doğurduğu hatırlatıldı.

YABANCI İŞÇİ BAŞINA CEZA

Türkiye’de çalışan yabancıların yanında mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen işbaşı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğine dikkat çeken SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini açıkladı. Buna göre, kayıt dışı olarak kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtdışı işçi çalıştıran işletmeleri bir kez daha uyararak, bu tür uygulamaların sadece idari para cezalarıyla sınırlı kalmayacağını, iş kazası yaşanması durumunda adli ve ağır idari sorumlulukların da söz konusu olacağını belirtti.

SGK yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin, ödenmesi gereken primin yaklaşık 5 katına denk geldiği vurgulandı. Bu durum, kayıt dışı istihdamın hem yasal hem de mali açıdan ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan, sigortasız çalıştırılan bir işçinin iş kazası geçirmesi ve çalışamaz duruma gelmesi ya da hayatını kaybetmesi halinde ise işletmelerin çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.