Merinos Atatürk Kültür Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen toplantıya Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, daire müdürleri, Bölge Müdürü Gökhan Eren ile Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'da faaliyet gösteren gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan G

Genel Müdür Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu olarak Türkiye genelindeki 16 bölge müdürlüğünü ziyaret ederek yerel basın temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Adana'da başlayan bölge toplantılarının bu hafta Bursa'da devam ettiğini belirten Çay, kurumun sahadaki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çay, yedi ilde üniversitelerle iş birliği içerisinde atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerel ve ulusal basından gazetecilerin katkı sunduğu çalışmaların çıktılarının, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılacak sergide kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Basın İlan Kurumu'nun güçlenmesinin sektöre sağlanan katkıları da artıracağını vurgulayan Çay, kurumun yerel ve dijital basına verdiği desteklere ilişkin de bilgiler paylaştı. Çay, bölgede 2025 yılında internet haber sitelerine 526 milyon liranın üzerinde resmi ilan ve reklam desteği sağlandığını, 2026 yılında ise şu ana kadar 328 milyon liralık destek verildiğini belirterek yıl sonunda geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Son dönemde yürürlüğe giren yasal düzenlemelere de değinen Abdulkadir Çay, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yapılan değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Çay ayrıca, Basın İlan Kurumu ile İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde önümüzdeki süreçte hem mesleki eğitim kurslarının hem de basın çalışanlarına yönelik istihdam desteklerinin hayata geçirileceğini açıkladı. İnternet haber sitelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme anketinin de sektörün ihtiyaçlarını belirlemek açısından önemli olduğunu belirten Çay, tüm temsilcilerin ankete katılım sağlamasının yeni projelere katkı sunacağını dile getirdi.

Toplantının son bölümünde söz alan gazete ve internet haber sitesi temsilcileri ise sektörde yaşanan sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini Basın İlan Kurumu yöneticileriyle paylaşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.