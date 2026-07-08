ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Ankara'da açıklamalarda bulundu.. NATO Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye teşekkür eden Trump, İran ve Venezuela konularında da açıklamada bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Çok başarılı bir NATO Zirvesi'ni tamamlamış bulunuyoruz Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik, oldukça güçlü bir kişi. O yüzden de çok başarılı bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Gerçekten çok iyi yapıyor işini.

Uçaktan indiğimiz anda baktık, havalimanı çok güzel. Yeni bir terminal inşa etmişler bizim gelişimiz için. Her şey çok güzeldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem bir iş çıkardığı için, Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum. Aslında liderlere liderlik etmek kolay bir iş değildir. Çünkü her bir liderin oldukça güçlü kişilikleri var. Ama Mark gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Daha iyi bir Genel Sekreter bulamazdık.

"BİR İKİ HAFTA İÇERİSİNDE ONLARI YOK ETTİK"

Aslında çok akıllı insanlar ve kalplerinde kötülük değil, iyilik olan insanlar bir aradaydı. Orada ülkeleri için en iyisini yapmaya çalışan insanlar ve aslında 47 yıl önce yapılması gerekeni yapıyoruz İran'la ilgili olarak. ilk dönemimde de söylemiştim ve son 18 ayda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri savunma harcamasını büyük ölçüde arttırdı. Bu konuda çok büyük bir çaba gösterdi. Ve ekipmanımıza bakacak olursanız çok iyi. Venezuela'ya, İran'a bakın birkaç hafta içerisinde iyi bir orduları, askeri varlıkları olmasına rağmen bir iki hafta içerisinde onları yok ettik. Yüzlerce uçağı kaybettiler. Ve radarlarını yok ettik. Her şeylerini yok ettik. Liderleri gitti ve muharebe kabiliyetleri de gerçekten çok kalmadı. Füze fırlatıcılar ve rampaları, onları da yok ettik.

Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Yani herkes de kabul ediyor bunu. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyi geçmişti. Orada yıllık savunma harcamasını karar vermiştik. Yüzde ikiden yüzde beşe artırmaya karar vermiştik. Bu olmaz diyorlardı. Ama birçok ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda harcamaları artırdılar

Amerika Birleşik Devletleri halen NATO'ya en büyük katkıda bulunan ülke, hem para açısından hem askeri açıdan. ve iki yıl önce bize saygı durmuyorlardı. Herkes bize gülüyordu. NATO gülüyordu. Herkes gülüyordu. Artık öyle değil. Bize çok saygı duyuyorlar. Bir trilyon dolarlık bir yatırım yaptık silahlı kuvvetlerimize bu yıl. Ve bir buçuk trilyon dolar daha yatırım yapılacak, en iyi ekipmanlara harcayacağız bu parayı.

"BENİM YAPTIĞIM İŞİ DE BEĞENİYORLAR"

Bugün sabah yaptığımız görüşmelerde diğer üyelerin sağladığı ilerleme, bu yüzde beşlik hedefe ulaşma konusunda neler yaptıklarına baktık. Birçoğu da gerçekten ilerleme kaydetmiş. Birçok ülkede çok zengin. Ama tabii bu onların iyi korundukları anlamına gelmiyor. Bazılarında büyük değişiklikler yapmak gerekecek.

Eğer salondaki saygı ve sevgiyi görebilseydiniz çok beğenirdiniz. Aslında gerçekten çok güzeldi ortam. Benim yaptığım işi de beğeniyorlar. Yaptığın işi beğeniyoruz, seni seviyoruz dediler büyük büyük insanlar yetişkin insanlar söyledi bana bunu. Çünkü gerçekten salonda büyük bir birlik vardı ve ben bu %5'e mümkün olduğunca hızlı sürede ulaşabilmeleri için teşvik ettim ülkeleri. Bu eşik %5 yıllar içerisinde %5 'e çıkarılacak harcama düzeyi.

Geçen yıl bir taahhütte bulunmuştuk. Bununla ilgili olarak baktığımızda 150 milyar dolarlık bir harcama olduğunu görüyoruz. Tüm NATO üyeleri tarafından 2025'te ve bu harcamanın büyük bir bölümü de Amerika üretimi ekipmanlar için de yani biz en iyi ekipmanları üretiyoruz. Patriotlar, Tomahawk'lar her şey... Bizim ürettiğimiz en iyisi zaten. Sadece ben söylemiyorum, herkes istiyor bunları. Daha hızlı üretebilsek keşke çünkü o zaman daha fazla satış yapabiliriz. Lockheed'i biliyorsunuz başka birçok şirkette var. Boeing mesela çok büyük çok iyi şirketler bunlar. Onlar da tesisler inşa ediyorlar. Zaten büyük tesisleri var ama artık 7.24 üretim yapıyorlar. Dolayısıyla daha fazla tesis yapmak gerekiyor zaman içerisinde."

F-35 İLE İLGİLİ ANLAŞMAYA VARILDI MI?

SORU: Haber Global'den Gazeteci Eda Tuğrul: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenizden sonra F-35 ile ilgili bir anlaşmaya vardınız mı?

CEVAP: "İlk dönemimde de çok iyi bir ilişkiye sahibim Erdoğan'la. İyi bir ilişkiye sahibiz. Biden gelince dünyanın dört bir yanında gülünüyorduk. Türkiye de onlardan biriydi. Bu 5 Kasım'da değişti. En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. F-35 ile ilgili görüştük. Türkiye çok iyi bir müttefik. Ben şu eğilimdeyim: Kendisi İsrail'in büyük bir hayranı değil ama savşın dışında kaldı. Çok iyi bir müttefik oldu bizim için. NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. Bu yüzden tam karar vermedim. F-35'ler konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Bize öyle farklı şekillerde yardımcı oldu ki...

Çok iyi ilişkilerimiz var."