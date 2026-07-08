Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ocak ayında düzenlenen Davos Zirvesi’nden bugünkü NATO Zirvesi’ne kadar hemen her resmi programda taktığı mavi camlı pilot gözlükler uzun süre merak konusu oldu.

Macron’un kapalı mekanlarda ve gece etkinliklerinde dahi gözlüklerini çıkarmaması, kamuoyunda ve sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Birçok kişi bu tercihin siyasi bir mesaj ya da liderlik sembolü olduğunu öne sürerken, gerçek neden daha sonra netlik kazandı.

MEĞER GÖZÜNÜ KORUMUYORMUŞ

Ocak ayındaki Davos zirvesi sonrası konuyla ilgili soruları esprili bir şekilde cevaplayan Fransız lider, gözlük tercihiyle ilgili ‘kaplanın gözü’ ifadesini kullanarak, "Göndermemi anlayanlar için bu, azmin bir işaretidir" demişti. Ancak Fransız basınında yer alan açıklamalar, gözlüklerin gerçek kullanım nedenini ortaya koydu. Macron’un pilot gözlüklerinin aslında gözlerini gerçekten korumadığı belirtildi.

GÖZÜNDEKİ KANAMAYI GİZLEME AMACIYLA TAKIYOR

BBC’nin Fransız kaynaklara dayandırdığı habere göre, Macron gözünde oluşan ve estetik açıdan kötü gözüken ‘kanamayı’ gizlemek amacıyla gözlük takıyor.

CİDDİ BİR RİSK TAŞIMIYOR

Uzmanlar, Macron’un yaşadığı rahatsızlığın "subkonjonktival kanama" olarak adlandırılan geçici bir durum olduğunu ifade etti. Gözün beyaz bölümünü kaplayan zarın altındaki küçük damarların çatlaması sonucu oluşan bu kanama, dışarıdan belirgin şekilde görülebiliyor ancak ciddi bir sağlık riski taşımıyor.

Daha önce katıldığı bir askeri etkinlikte de benzer bir sorun yaşayan Macron’un, askerlere "Lütfen gözümün görüntüsünü mazur görün." diyerek açıklama yaptığı ve gözünü korumak için aynı yöntemi tercih ettiği belirtildi.

Macron’un ekibi ve uzman hekimler, söz konusu kanamanın tamamen zararsız olduğunu ve genellikle iki hafta içinde tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileştiğini açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen mavi camlı pilot gözlüklerin ardındaki nedenin siyasi değil, geçici bir sağlık sorunu olduğu kesinleşmiş oldu. Ancak bu geçici durum karşısında Fransız liderin neden bu kadar uzun süredir gözlükleri çıkarmadığı bilinmiyor.