Gerçekleştirilen buluşmada yeni sezon öncesi kulübün hedefleri, şehrin spora bakışı ve iş birliği konuları ele alındı.

“ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ademoğlu, “Başkanımız her zaman yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kulübümüz adına birçok kampanya ve destek çalışmasına öncülük etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu sezon oluşan yönetim kurulunun şekillenmesinde de önemli katkıları oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde İnegölspor’u hak ettiği noktalara taşımak için çalışacağız.” dedi.

“İNEGÖLSPOR ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise İnegölspor’un şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek spora ve spor kulüplerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Taban, Sultan Su İnegölspor’un yeni yönetimine başarılar dileyerek, yeni sezonda takımın hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.