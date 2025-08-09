Türkiye genelinde 45 şubesi bulunan ve uluslararası standartlarda dil eğitimi sunan Wimbledon Language Academy, artık Hopa’da hizmet vermeye hazırlanıyor.ARTVİN (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel öğretim kurumu olan Wimbledon, öğrencilerine ayrıca Londra merkezli uluslararası sertifika ile eğitimlerini belgelendirme imkânı sunuyor. Böylece öğrenciler hem Türkiye’de geçerli resmi bir eğitim alıyor hem de yurt dışında tanınan bir sertifikaya sahip olma ayrıcalığını yaşıyor.

2014 yılında Londra’da yaşayan iki eğitimci tarafından kurulan Wimbledon, Türkiye’de dil eğitiminde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bugün Londra’daki merkez ofisi ve Türkiye genelindeki 45 şubesiyle yalnızca bir dil okulu değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda eğitim sunan öncü bir marka olarak faaliyet göstermektedir.

Hopa’nın Sundura Mahallesinde açılacak olan şube, açılışa özel kampanyalar ile ön kayıt almaya başladı. Sınırlı kontenjanlı sınıflarda yer almak isteyenler, yoğun talep nedeniyle şimdiden başvurularını gerçekleştiriyor.

Wimbledon, öğrencilerini yalnızca Türkiye’de eğitmekle kalmıyor; aynı zamanda Avrupa’ya, özellikle İngiltere’ye göndererek uluslararası staj ve eğitim fırsatları sunuyor. Kurumun hedefi, öğrencilerine yalnızca İngilizce öğretmek değil, aynı zamanda global bir vizyon kazandırmak.

Wimbledon Hopa’nın sunduğu ayrıcalıklı eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için 444 5 897 numaralı telefonu arayabilirsiniz.