Aş Katması Malzemeleri ;

10 adet Mantar

1 tane kuru soğan ve 1 diş sarımsak

1 adet küçük boy havuç

1 adet pırasa

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz ve 1 tutam karabiber

1 tutam nane ve 3 çorba kaşığı sıvı yağ

Pırasanın yalnızca beyaz kısımlarını ve diğer sebzeleri ince ince kıyın. Çorba tenceresine yağı koyup unu ekleyin. Un, rengi hafif dönene kadar kavurulacak. Sebzeler eklenerek 5 dakika kadar kısık ateşte soteleyin. 6 Bardak soğuk suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice pişip çorba özleşince içine sütü, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.