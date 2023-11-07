Aş Katması Malzemeleri ;
- 10 adet Mantar
- 1 tane kuru soğan ve 1 diş sarımsak
- 1 adet küçük boy havuç
- 1 adet pırasa
- 2 çorba kaşığı un
- 1 çay bardağı süt
- 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 tutam karabiber
- 1 tutam nane ve 3 çorba kaşığı sıvı yağ
Pırasanın yalnızca beyaz kısımlarını ve diğer sebzeleri ince ince kıyın. Çorba tenceresine yağı koyup unu ekleyin. Un, rengi hafif dönene kadar kavurulacak. Sebzeler eklenerek 5 dakika kadar kısık ateşte soteleyin. 6 Bardak soğuk suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Sebzeler iyice pişip çorba özleşince içine sütü, tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.