Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 300 milyon TL yatırım bedeliyle Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 2. Etap Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında Altıntaş ve Ermenek mahallelerinde toplam 56 kilometrelik yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışmasına başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarında ve hızla artan nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. ASAT ekipleri bu kapsamda Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallelerinde kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgenin altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik başlatılan çalışma modern ve çevreci bir kentleşme hedefiyle ilerliyor.

56 KİLOMETRELİK YENİ KANALİZASYON HATTI

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Fatih Şahin, 2. etap çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, “Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallelerindeki kollektör ve şebeke hatlarının çalışmalarını 3 ekiple eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Proje kapsamında 200, 300 ve 400 milimetre çaplarında 56 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Altıntaş ve Ermenek mahalleleri temiz, modern ve çevreci bir altyapıya kavuşmuş olacak” dedi.